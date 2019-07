Extremos para fechar o plantel

Com a época oficial a aproximar-se, as alas do ataque são por ora a prioridade da SAD do Feirense para aprimorar o plantel liderado por Filipe Martins.





A saída de Fábio Sturgeon por empréstimo rumo ao Xanthi, da Grécia, acentuou esta necessidade, juntando-se a esta baixa a situação de Kuca, que não deve continuar a defender as cores do fogaceiros. Ou seja, é crível que a sociedade desportiva dos de Santa Maria da Feira vá ao mercado contratar um ou dois extremos.Fati e Boupendza têm sido até agora as principais apostas do treinador para as posições de extremo, não esquecendo Edson Farias que, utilizado nos últimos testes a lateral-direito, fez os primeiros jogos de pré-época a extremo, a sua posição de origem. Por outro lado, se se confirmar a saída de Kuca, apenas Farias se manterá no lote de extremos herdado da época passada. Recorde-se que Luís Machado, Mateus Anderson e Brian Gómez também saíram.