Fati é reforço do Feirense

Ença Fati é o mais recente reforço do Feirense para a temporada 2019/20. O extremo, de 25 anos, esteve ao serviço da Oliveirense na última temporada, a qual terminou com 12 golos, e vai prosseguir a carreira em Santa Maria da Feira.





Depois de passagens no Real SC, no Moreirense, no Leixões e na Oliveirense, Fati terá nos fogaceiros a quinta experiência em território português.