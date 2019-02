Fé na superação de André Moreira

O duelo do próximo domingo frente ao Sporting será o terceiro encontro com os leões no Marcolino de Castro nos últimos três meses, mas, desta feita, os fogaceiros contam nas suas fileiras com André Moreira, uma espécie de perito em travar os grandes.Em 2015/16, o guarda-redes internacional sub-21 luso foi protagonista de uma exibição inesquecível, ao serviço do U. Madeira, o que causou a derrota dos leões, por 1-0. Na altura, apenas uma de duas derrotas registadas pelos sportinguistas em toda essa edição do campeonato. André Moreira foi um autêntico pesadelo para homens do golo, como, por exemplo, Islam Slimani.Contudo, esta tendência de se transcender contra os grandes não ficou por aí. Nessa época, também travou o Benfica na Madeira, num jogo que não passou do nulo, enquanto, na temporada passada, foi o FC Porto a vítima de mais uma noite inspirada do guardião que defendia as cores do Belenenses. A formação lisboeta recebeu, no Estádio do Restelo, o FC Porto, vencendo por dois golos sem resposta. Nessa data, os dragões não violaram a baliza de André Moreira e perderam a liderança para o Benfica. É com fé neste tipo de superação do seu guarda-redes que o Feirense vai em busca de provocar a surpresa, no domingo.