Feirense apresenta livro inédito dos 100 anos de história do clube

O Feirense apresenta na sexta-feira um livro inédito dos 100 anos de história do clube, numa cerimónia que decorrerá no monumento do centenário, em Santa Maria da Feira."Os primeiros 100 anos do Clube Desportivo Feirense", é uma obra que relata a vida do clube e de todas as modalidades, desde a sua génese até à atualidade, com depoimentos de figuras emblemáticas e um registo fotográfico de todas as décadas.O presidente do Feirense, Rodrigo Nunes, considera que "a obra foi executada com muita paixão, por uma ilustre equipa de quatro elementos que colaboraram com o Clube Desportivo Feirense".O livro desvenda histórias inéditas de bastidores, de jogos decisivos e de muitas peripécias, dentro e fora dos relvados, sendo um documento importante para "todos os que querem conhecer a história do Feirense ao pormenor"."É um livro dos feirenses, para os feirenses, que conta a história grandiosa do nosso clube, registando momentos únicos para todas as gerações vindouras. É uma obra de cerca de 400 páginas que nos orgulha e que transmite na perfeição todas as vivências de pessoas que ajudaram ao engrandecimento do Feirense", afirma.O livro, da autoria e edição do Clube Desportivo Feirense, conta com a coordenação editorial de Vítor Hugo Carmo, a pesquisa de informação de Luís Higino, Roberto Carlos Reis e Joaquim Fonseca, e a composição gráfica de António Pedro, e é apresentado na sexta-feira, pelas 19:00, no Monumento "100 Anos de História", em Santa Maria da Feira.