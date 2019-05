Feirense contrata defesa brasileiro Zé Ricardo

O Feirense anunciou esta sexta-feira a contratação de Zé Ricardo, que vai reforçar a defesa da equipa que vai competir na época 2019/20 na 2.ª Liga.





O lateral esquerdo, de 20 anos, representou o Mirandela, do Campeonato de Portugal, nas duas últimas temporadas, e é o terceiro reforço do Feirense, juntando-se a N'Sor (ex-Académico de Viseu) e Ricardo (ex-Famalicão).O jogador brasileiro, que fez a sua formação no Rayo Vallecano, de Espanha, alinhou em 33 jogos do Mirandela na última época, tendo marcado três golos.