Feirense já tem equipa eSports

O Feirense é o mais recente clube a incluir-se no panorama nacional de eSports. A equipa foi apresentada esta manhã já com pré-época em andamento, começando a competir oficialmente no próximo mês. Assim, é em dezembro que as equipas da 1ª Divisão da Liga Portuguesa de FIFA Pro Clubs, competição organizada pelo Federação Portuguesa de Futebol, são convocados para os jogos da Taça da Liga.A equipa que personifica a nova modalidade da SAD comandada por Kunle Soname, composta por 23 jogadores, esteve hoje no Marcolino Castro a falar desta nova vertente da sociedade desportiva aos jogadores do plantel sénior de futebol profissional e até convidou alguns para uns ‘treininhos’ de FIFA19.