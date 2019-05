O avançado internacional ganês Kwame N'Sor é o primeiro reforço do Feirense para a época 2019/20 na 2.ª Liga, anunciou esta quarta-feira o clube recém-despromovido do escalão principal.N'Sor, que alinhava no Académico de Viseu, clube pelo qual marcou 16 golos na última temporada, reforça a linha avançada do Feirense.O ponta-de-lança representou clubes como o União da Madeira, o Metz e o Kaiserslautern, sendo que nas últimas duas temporadas somou 24 golos com a camisola do Académico de Viseu.