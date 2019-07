Feirense termina estágio com vitória frente ao Lusitano de Vildemoinhos

O Feirense encerrou o estágio de pré-temporada com uma vitória robusta, por 4-0, frente ao Lusitano Vildemoinhos. N'Sor (34'), Ícaro (39'), Christian (44') e João Tavares (60') foram os autores dos golos.A equipa de Filipe Martins entrou pressionante e autoritária, tentando colocar em prática as ideias que o treinador pretende implementar na nova época. Às ameaças de Fati, Tavares e Boupendza, seguiram-se três golos em dez minutos. Primeiro foi N'Sor, de cabeça, a corresponder a bom cruzamento de Mesquita, depois foi a vez Ícaro após canto de Ruca, e, por último, Christian fez o 3-0 de livre direto.Após o descanso, os fogaceiros não baixaram o ritmo e João Tavares carimbou, de cabeça, o 4-0 final.O Feirense alinhou de início com: Caio Secco, Tiago Mesquita, Ícaro, Ricardo, Ruca, Afonso Brito, Christian, João Tavares, Boupendza, N'Sor e FatiJogaram ainda: Ricardo Benjamim, Bozinoski, Diga, Cavadas, Guilherme Ramos, Zé Ricardo, Marco Soares, Edson Farias, Sturgeon, João Victor e Anthony