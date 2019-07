O Feirense, da 2.ª Liga, venceu este sábado o Berço SC por 1-0, no primeiro jogo de preparação para a temporada 2019/2020, disputado no Estádio Marcolino de Castro.O avançado Nsor, aos 26 minutos, marcou o golo da vitória da equipa orientada por Filipe Martins diante do Berço SC.Na segunda parte, Fati, em duas ocasiões, e Guilherme voltaram a ter boas oportunidades para dilatar o marcador.Boupendza, internacional gabonês proveniente dos franceses do Bordéus, jogou toda a segunda parte, enquanto Bozinoski, Cavadas, Afonso e Anthony, quatro jovens que na última temporada atuaram pelos sub-23, também foram utilizados por Filipe Martins.O Feirense alinhou com Caio, Mesquita, Ricardo, Cavadas, Zé Ricardo, Cris, Christian, Edson, Sturgeon, Nsor e Steven. Jogaram ainda: Bozinoski, Diga, Ícaro, Guilherme, Ruca, Marco Soares, Tavares, Afonso, Fati, Boupendza, João Victor e Anthony.