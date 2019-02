Filipe Martins é o escolhido para substituir Nuno Manta no Feirense

Filipe Martins, treinador do Mafra (2.ª Liga), foi o escolhido para substituir Nuno Manta no comando técnico do Feirense e já se encontra a caminho de Santa Maria da Feira para discutir os valores do contrato.Segundoapurou, Filipe Martins comunicou aos dirigentes do Mafra que tinha uma proposta e que ia ouvi-la com mais pormenor, mas o Feirense está determinado a contratar o técnico, tanto mais que pretende que lidere treino já esta tarde.O Feirense está na última posição da Liga NOS, vem de duas derrotas seguidas e domingo defronta o Sporting.O Mafra é quarto na 2.ª Liga.Autor: Rui Cabaço