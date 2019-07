Filipe Martins e o V. Guimarães: «É um jogo em que temos muito a ganhar e nada a perder»

Numa semana que antecede a estreia na época oficial - segunda-feira, em casa, diante do V. Guimarães, para a 2ª fase da Allianz Cup, Filipe Martins fala da motivação e energia que se sente no seio do plantel."Esta é daquelas semanas que gostamos porque é semana de competição. É para isso que estamos cá, para ganhar pontos e para passar eliminatórias, conforme o caso. Esta é uma equipa praticamente nova, saiu muita gente e entrou também muita gente. Ao nível de entrega e de espírito de equipa, estou totalmente satisfeito. A nossa grande preocupação foi o processo e, pelo que vi, só posso estar muito otimista com o que aí vem", considerou o treinador do Feirense esta manhã, no final do treino.Se o objetivo na competição que abre a época desportiva é chegar o mais longe possível, no campeonato o pensamento não é outro a não ser a subida de divisão. "Começamos na Allianz Cup e, como sempre, tentaremos ir o mais longe possível. O sorteio não foi muito simpático, mas tudo faremos para tentar eliminar o Vitória, sabendo que teremos pela frente uma equipa muito forte. Se queremos ser uma grande equipa temos de ombrear com as grandes equipas. É um jogo que temos muito a ganhar e nada a perder. Em termos de campeonato, o objetivo é claro: a subida de divisão. O Feirense é um clube de 1.ª Liga e os nossos objetivos têm de estar sempre muito altos", asseverou.A necessidade de reforço das alas e a importância de começar a época oficial em casa foram ainda aspetos abordados pelo técnico: "Tenho uma relação muito clara com a administração e sei perfeitamente o que me podem dar. Com a saída do Sturgeon, ficamos um pouco debilitados nas alas. É muito importante começarmos em casa com o conforto dos nossos adeptos, com o apoio deles. Esperamos compensar todo o seu apoio com vitórias e com alegrias. É para isso que eles vêm ao estádio. Queremos ser uma equipa que os encha de orgulho. Tentaremos aliar aos resultados uma boa qualidade de jogo."