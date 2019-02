Filipe Martins: «Esta equipa vai continuar a lutar até ao fim»

Filipe Martins lamentou o, que mantém a equipa no fundo da tabela classificativa. O técnico garante que os seus jogadores vão continuar a lutar arduamente pela fuga à despromoção."É óbvio que uma equipa na nossa situação, quando entra no jogo a sofrer um golo no primeiro minuto, pode pensar que tudo lhe acontece. Mas não nos podemos lamentar e devemos focar-nos no que controlamos e no trabalho que podemos de fazer. O Moreirense ficou como peixe na água com o golo marcado cedo e nós fomos à procura do prejuízo.""A única coisa que podemos fazer é trabalhar no máximo, lutar até ao fim e ter a atitude que tivemos hoje na segunda parte. A mensagem que vou passar é que esta equipa vai continuar a lutar até ao fim. Vamos trabalhar até ao último momento, sabendo que nesta altura a nossa situação está mais difícil.""Quando estamos a jogar sobre brasas, com uma responsabilidade da qual não nos podemos esconder, é o cenário ideal para os nossos adversários. Estamos aqui para jogar o jogo até ao final, e foi isso que fizemos hoje".