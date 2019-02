Filipe Martins: «Estamos cada vez melhores»

Depois de se ter estreado com uma derrota com o Sporting, Filipe Martins acredita que a sua equipa tem condições para voltar aos bons resultados este sábado, na deslocação ao terreno do Nacional."Temos rapidamente que amealhar pontos. Mas também sabemos que mesmo que somemos três vitórias consecutivas o nosso trabalho não ficará feito. Era ótimo voltar a vencer já esta semana e o sentimento que reina no dia a dia é que estamos cada vez melhores e que isso pode acontecer", referiu o técnico, desvalorizando a goleada sofrida pelo Nacional na última jornada: "Estivemos a ver os jogos do Nacional e não passámos uma única imagem desse jogo com o Benfica. Foi um dia mau, acontece. Como, por exemplo, também aconteceu ao Chelsea na última semana. O que se passou só vai fazer com que a equipa se una cada vez mais. A mensagem dos adeptos ao longo desta semana também foi essa. Mas não estamos muito preocupados com o que se passa do outro lado, mas sim naquilo que podemos fazer."Filipe Martins abordou ainda a falta de produção do ataque do Feirense, confiante que a desinsparação vai terminar em breve. "Dizer que os avançados estão em depressão é forte, mas sabemos que vivem de golos e quando não os fazem não podem estar satisfeitos. Mais do que ninguém eles querem marcar. Temos trabalhado isso, como também o processo defensivo e vamos ver melhorias rapidamente. Aliás, já no jogo com o Sporting tirámos ilações positivas e acho que ainda vamos melhorar mais com o Nacional", considerou.