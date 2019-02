Filipe Martins: «Não contem que o Feirense deite a toalha ao chão»

O Feirense sofreu este sábado uma pesada derrota frente ao Nacional, por 4-0, com o treinador a apontar vários erros à sua equipa, que soma 20 jogos sem vencer. No entanto, Filipe Martins garante: "Enquanto for líder desta equipa, não vou admitir que ninguém baixe os braços. Ficou mais difícil do que estava antes do jogo, mas não contem que o Feirense deite a 'toalha' ao chão, porque isso não vai acontecer.""Sem dúvida que esta derrota não nos pode ser indiferente. Não é uma derrota qualquer. Cometemos demasiados erros dentro do campo e não fizemos nada daquilo que poderíamos ter feito para levar daqui um resultado diferente. Sabíamos que íamos jogar contra uma equipa fragilizada a nível emocional, mas que queria, acima e tudo, dar a volta à situação e penso que foi por aí a diferença", explicou o técnico do Feirense."O Nacional quis muito mais ganhar o jogo do que nós. A derrota deve-se, principalmente a pequenos erros individuais que o Nacional aproveitou. E isso foi-nos quebrando a confiança, cada vez mais. Até ao 2-0 tivemos mais oportunidades do que o Nacional. O Nacional faz dois golos, sem ter uma oportunidade de golo. Duas falhas nossas foram aproveitadas. É verdade que não tivemos nenhuma oportunidade clara, mas tivemos alguns lances com a bola a rondar a baliza. A eficácia, aliada à quantidade de erros que cometemos, ditaram o resultado. Faltam doze jogos e muitos pontos e tenho de acreditar. Hoje foi um grande revés, mas, garantidamente, ninguém vai baixar os braços na estrutura do clube. Vamos lutar até ao último minuto", assegurou