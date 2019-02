Filipe Martins «Não é uma situação alarmante»

Filipe Martins estreia-se no banco do Feirense, este domingo, frente ao Sporting e, na sua primeira conferência de imprensa desde que, no início da semana, assumiu o cargo de treinador da equipa, não se mostra amedrontado."Estamos conscientes das responsabilidades que temos pela frente. Qualquer que fosse o contexto nunca há um Sporting fraco. Cada jogo tem uma história diferente e o Feirense vai apresentar amanhã um 11 competitivo e um banco competente. A primeira coisa que queria que dissessem da minha equipa em maio era que cumprimos o objetivo. Não é uma situação alarmante, ainda faltam 14 jornadas para se disputar", afirmou, ao início desta tarde, o técnico feirense em projeção ao confronto com os leões.A adaptação à mudança foi "claramente positiva", no entender do técnico. "No sábado de manhã era treinador do Mafra e, no domingo à noite, já estava tudo acertado para eu vir para cá. Não é uma situação muito vulgar. As primeiras impressões são claramente positivas. Gostei da forma como fui recebido. Não podiam ser melhores as primeiras impressões. O facto de ser um perfeito desconhecido e assumir esta responsabilidade, jogando já amanhã contra um grande, não me assusta nada", garantiu ainda.Instado ainda a responder sobre as possíveis mudanças na equipa para o embate no Marcolino Castro, Martins esclarece: "Não seria inteligente da minha parte chegar aqui e trocar tudo. Algumas, ou muitas, ideias já serão as minhas e o Feirense vai apresentar um 11 competitivo e um banco competente. Amanhã não espero outra coisa que não seja o apoio dos adeptos. Sei que o anterior treinador era um homem da casa, mas acima do Nuno Manta, está um símbolo, está o Feirense, por muito respeito que eu lhe tenha."O Feirense, 18º e último classificado com 14 pontos, recebe, este domingo, a partir das 20 horas, o Sporting, 4º, com 39, no Estádio Marcolino Castro.