Filipe Martins: «O melhor é marcarmos cinco golos na póxima semana»

Filipe Martins, treinador do Feirense, valorizou o rendimento da equipa no empate com o Santa Clara (4-4), mas lamentou a falta de sorte."Dois jogos seguidos a marcar quatro golos e a não levarmos a vitória começa a parecer impossível vencer os jogos, mas, se calhar, o melhor remédio que temos é para a próxima semana marcarmos cinco golos", disse.O treinador falou ainda no facto da sua equipa sofrer sempre golos e, "quando assim é estamos sempre mais próximos de perder os jogos". "Se mantivermos o zero na nossa baliza, trazemos sempre um ponto e apenas com um golo trazemos a vitória", acrescentou.Filipe Martins considera que não existe "tempo para lamentos": "Muitos tiros nos pés, muitos lances onde se podia fazer um bocadinho melhor. Nem tudo foi mau, como é óbvio, alguma coisa estamos a fazer bem. E é a essas coisas que temos de nos agarrar nesta semana", e quis ainda deixar uma palavra aos adeptos de ambas as equipas, "pela bonita festa nesta depedida em casa".