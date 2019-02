Filipe Martins quer quebrar ciclo negativo: «As coisas não se resolvem só com estratégias»

O treinador do Feirense, Filipe Martins, disse esta sexta-feira acreditar que quer "quebrar o ciclo psicológico" negativo da sua equipa, no confronto com o Moreirense, a contar para a 23.ª jornada da Liga NOS.Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo que se disputa no sábado, o técnico do Feirense considerou que a sua equipa terá de melhorar a sua prestação comparativamente ao jogo da jornada anterior, com o Nacional (derrota por 4-0)."A ideia é melhorar o nosso jogo, e não fez sentido outra resposta depois do jogo menos conseguido frente ao Nacional. Temos que mostrar aquilo que queremos para o futuro e isso começa no jogo de amanhã [sábado]. Acima de tudo, queremos quebrar o ciclo psicológico, porque será esse o início da reviravolta de toda a situação", afirmou o técnico.Filipe Martins considera que o trabalho desenvolvido durante a semana poderá servir para motivar os jogadores para um bom jogo frente ao Moreirense, no qual o Feirense tenta interromper uma série de 20 jogos sem vencer no campeonato."As coisas não se resolvem só com estratégias, ou só com trabalhos psicológicos. Isso está englobado num processo de crescimento da equipa. Temos de trabalhar todos os aspetos, e fizemos tudo durante a semana para começar a inverter a nossa situação", revelou.O treinador sublinhou ainda que o Feirense terá de ser mais acutilante, perante um adversário que vai criar dificuldades."Estou confiante numa boa resposta do Feirense frente ao Moreirense. Vamos jogar contra uma equipa sem pressão. Não há que esconder a importância do jogo para a nossa parte, e vamos focar-nos nos nossos objetivos, sabendo que do outro lado está um adversário de qualidade. Espero uma resposta de muita qualidade, sendo uma equipa que tenha mais bola e que controle mais o jogo. Temos de ser mais incisivos e objetivos para concretizarmos as oportunidades de golo", assumiu.Para o jogo com o Moreirense, Filipe Martins não poderá contar com Edinho e Philipe Sampaio, ambos a recuperar de lesão, e com Vítor Bruno, que cumpre castigo.O Feirense, no 18.º e último lugar com 14 pontos, recebe no sábado, pelas 15h30, o Moreirense, no quinto lugar, com 38 pontos, em jogo da 23.ª jornada da I Liga, disputado no Estádio Marcolino Castro.