Filipe Martins: «Queremos manter a mesma dinâmica ofensiva»

O Feirense procura uma vitória honrosa antes do final do campeonato e, depois de amanhã, no Estádio São Miguel, os fogaceiros têm mais uma oportunidade de voltar aos triunfos."Queremos dar continuidade à dinâmica ofensiva que tivemos, por exemplo, na última jornada. Aquela é a matriz que gosto de ver nas minhas equipas: uma equipa a andar para a frente, com futebol positivo e de qualidade. Uma equipa alegre e com dinâmica ofensiva. Com o Chaves fomos bastante eficazes e ainda tivemos outras situações para marcar. Jogamos para melhorar os índices coletivos e as qualidades individuais dos jogadores. Só com futebol de qualidade se potencia os ativos das equipas. Sinto a equipa com processos bem interiorizados, principalmente do ponto de vista ofensivo. Os jogadores sabem que não adianta chorar sobre o leite derramado, como se costuma dizer. Até ao final da época, queremos sentir o sabor da vitória que tanto nos faz falta. Queremos acabar a temporada de forma diferente", afirmou o treinador do Feirense, ao início desta tarde.Quanto ao adversário, Filipe Martins vê os açorianos como uma das sensações do campeonato: "É, juntamente com o Moreirense, a sensação deste campeonato. Fez um campeonato muito regular, sempre primando pela sua principal qualidade que é o coletivo. O nosso foco está em conquistar a vitória que procurámos há tanto tempo. Sabemos que eles estão em clima de festa e essa tem de ser uma motivação para nós. Todos querem jogar em estádios cheios. Vamos enfrentar esse cenário na luta pela vitória que tanto queremos."