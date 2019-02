Filipe Martins: «Se tiverem a confiança que eu tenho, vamos conseguir os nossos objetivos»

Filipe Martins teve ontem o seu primeiro dia como treinador do Feirense e, esta terça-feira, já falou à assessoria de comunicação da SAD dos santamarianos sobre esta nova etapa e a missão de manter o clube na Liga NOS"As primeiras impressões são claramente positivas, vim encontrar um clube muito organizado, com uma estrutura muito bem definida, onde cada um sabe perfeitamente as suas funções e nesse sentido encontrei a base que nos vai levar ao sucesso de certeza absoluta", disse primeiramente, elogiando os responsáveis pela equipa profissional feirense.Já no que toca à meta permanência, para Filipe Martins o segredo para atingir o objetivo vai passar pela "confiança": sua, dos jogadores e dos adeptos. "Não me iria sentir bem comigo próprio se tivesse esta oportunidade e me escondesse. Isso faz parte do ADN de um treinador e a mensagem para o grupo foi mesmo essa. Nós não podemos nem temos de estar receosos de nada e de certeza absoluta que, se eles tiverem a confiança que eu tenho, vamos conseguir os nossos objetivos. A nossa mensagem para os adeptos é mesmo essa: nem sequer desconfiarem que nós somos capazes, têm é de estar connosco até ao fim. É óbvio que a força dos nossos adeptos vai-nos dar um alento que é muito importante neste momento", concluiu o treinador, de 40 anos.