Fogaceiros querem "manter a baliza a zero" e assim voltar a ganhar

O tic tac continua e são cinco os jogos consecutivos da Liga sem marcar qualquer golo. A meio da semana a equipa de Nuno Manta marcou três. No lado inverso, o registo defensivo dos fogaceiros impressiona...No meio destes fatores, o treinador do Feirense aponta à vitória esta tarde."Em casa do campeão nacional apresentamos a nossa estratégia e estivemos bem quer no processo ofensivo quer no defensivo, mas infelizmente não conseguimos um bom resultado. Na Allianz Cup demos uma boa resposta, mas isso já faz parte do passado.Queremos voltar a ganhar perante os nossos adeptos, fazer golos e manter a nossa baliza a zero", disse o técnico, aproveitando para abordar este ciclo de três jogos em sete dias que encerra esta tarde.A crise ofensiva no campeonato não preocupa em demasia Nuno Manta, que explica: "Temos margem de golos muito interessante se analisarmos todos os jogos oficiais." De facto, a média é positiva no global - 14 golos em 12 jogos.Não obstante, Manta conhece os perigos que o Tondela apresenta. "O Tondela sempre que tiver a bola vai tentar atacar. É uma equipa muito forte no ataque rápido, com a referência no Tomané e com extremos muito verticais e rápidos. A classificação não traduz a qualidade da forma como jogam", avalia.A grande novidade nos eleitos é o capitão Cris que se havia lesionado com o Mirandela para a Taça. Alphonse deve voltar ao banco. De resto, Edinho também é novidade na convocatória em relação ao jogo com o Marítimo. Zé Pedro e Valencia saem.