Guerra dos extremos alegra o ataque

A poucos dias da estreia oficial na nova temporada, Filipe Martins já tem definida a estrutura basilar a utilizar no arranque, mas há um aspeto que ainda não está alinhavado e que consiste a maior dor de cabeça para o técnico fogaceiro: a dupla que irá ocupar as alas da equipa.





Com Edson Farias e com as aquisições de Boupendza e de Fati, o técnico tem três opções credíveis para assumir a titularidade das asas dianteiras, ainda que por razões distintas. Farias é um nome com créditos firmados no Feirense e na 1.ª Liga, algo que poderia conceder-lhe uma vantagem teórica, mas as expectativas em torno dos dois reforços e da sua capacidade de explosão podem mudar esse figurino.