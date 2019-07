Hat-trick de Petkov e Boupendza até já marca de bicicleta

Depois do ginásio no período matinal, a tarde desta segunda-feira foi dedicada ao treino de conjunto dividido em dois exercícios por parte da equipa de Filipe Martins.





Na 'peladinha' a meio-campo, Petkov, com um hat-trick, Boupendza, com um bis e um dos golos marcado de pontapé de bicicleta, Marco Soares e Zé Ricardo fizeram os sete golos do exercício.Já no treino a campo inteiro, Boupendza, novamente, e Fati fizeram o gosto ao pé. Este foi o primeiro de trabalho dos fogaceiros no estágio que realizam por estes dias em Fornos de Algodres.