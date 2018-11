Imprensa mexicana coloca Briseño nos alvos do Chivas

No México, o nome do defesa-central do Feirense Antonio Briseño é associado ao Chivas de Guadalajara.O diário 'La Jornada-Baja California' escreve que o defensor dos fogaceiros é um dos alvos da direção do emblema mexicano para a próxima temporada.O jornal acrescenta ainda que Briseño poderia ser o substituto de Jair Pereira, que já manifestou vontade de deixar o clube do país tricolor.A equipa liderada pelo paraguaio José Cardozo tem estado abaixo das expectativas no Apertura 2018, ocupando o 11° lugar, com 20 pontos.Nos 'rojiblancos' joga ainda um nome conhecido do futebol português. É o guarda-redes mexicano Raúl Gudiño, ex-FC Porto e U. Madeira.Natural precisamente de Guadalajara, Antonio Briseño passou, no seu país, por Atlas, Tigres, Juárez e Veracruz, antes de ingressar no Feirense, onde, aos 24 anos, é pedra basilar da armada de Nuno Manta