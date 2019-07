Já rolou a bola no Complexo Desportivo do Feirense

A subida como objetivo na mente e trabalho árduo sobre o relvado. Filipe Martins orientou hoje o primeiro treino de 2019/20 e teve à sua disposição os oito reforços até agora garantidos pelos fogaceiros: Ícaro, Ricardo, Guilherme Ramos, Ruca, Zé Ricardo, Christian, N'Sor e João Victor.





A manhã foi repleta de exercícios de treino com bola num dos relvados do complexo desportivo, sendo que João Tavares, regressado de empréstimo ao Sp. Braga, também fez parte dos trabalhos.Esta semana de treinos passa por Santa Maria da Feira, com os de castelo ao peito a receberem o Berço SC no sábado, e a partirem para estágio no dia seguinte.