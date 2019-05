João Silva despede-se do Feirense: «Sentimento de grande gratidão»

João Silva anunciou, esta quarta-feira, que não irá prosseguir a carreira no Feirense, tornando-se um jogador livre para a próxima temporada. O avançado, de 29 anos, termina contrato com os fogaceiros nesta campanha e irá dar outro rumo à carreira.O anúncio foi feito pelo próprio jogador, nas redes sociais, através de uma mensagem emocionada, pautada por um sentimento de "enorme gratidão"."Chegou o momento... Mais um ciclo da minha carreira se encerra! Me despeço do @cdfeirense com sentimento de grande gratidão por me proporcionar jogar na @liganosuma vez mais e honrar o símbolo que carregamos ao peito.A SAD, ao staff e aos meus companheiros de equipa o meu muito obrigada por estes dois anos! Um obrigado também para os adeptos que me apoiaram desde o dia em que cheguei ao clube. Desejo muito sucesso para a próxima época. Continuarei a seguir este grande clube. FORÇA BILLAS!!!", escreveu João Silva.Nas duas temporadas em que representou o Feirense, o avançado marcou 14 golos ao cabo de 64 partidas.