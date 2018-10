João Silva é farol no meio da crise

João Silva marcou o seu primeiro golo oficial da temporada frente ao Mirandela e logo de forma decisiva, pois em pleno prolongamento fez os comandados de Nuno Manta respirarem de alívio à medida que avançavam na Taça de Portugal.O contexto atual da produtividade ofensiva dos de Santa Maria da Feira é de claro défice, pois os fogaceiros estão há três jogos sem marcar na Liga. O último golo foi apontado por Edinho, aos 60', numa receção ao Boavista à 3ª jornada. Contas feitas, 390 minutos sem marcar qualquer golo...Suplente de Edinho até agora, João Silva aproveitou a oportunidade concedida pelo técnico na prova raínha para robustecer a sua candidatura a assumir a posição mais avançada do terreno. Recorde-se que o ponta-de-lança entrou aos 83' no último jogo frente ao Belenenses e protagonizou o lance de maior perigo de todo o jogo (0-0), com uma 'chapelada' que embateu na barra em cima do minuto 90.Não obstante, João Silva bisou na paragem competitiva diante do Famalicão e foi solidificando este atual crescimento no momento de forma, ao qual acresce o golo da vitória em Mirandela.Parece estar de volta o João Silva de 2017/18, cujos sete golos fizeram do avançado o melhor marcador da equipa e uma ajuda bastante importante para a sobrevivência alcançada na última jornada.Para o jogo de domingo no Dragão, o plantel, ou por lesões ou por castigos, está muito desfalcado para o duelo com o campeão nacional. O ataque é curiosamente um setor que não sofre com essa razia, mas, por motivos diferentes, Edinho olha pelo retrovisor e vê João Silva bem mais perto na corrida. Tudo isto pode bem acicatar o desejado regresso aos golos da equipa no campeonato.