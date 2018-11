João Silva endiabrado em palco de boas memórias

João Silva tomou-lhe o gosto! O ponta-de-lança do Feirense bisou frente ao Marítimo e conta com uma mão cheia de golos nos últimos quatro jogos, veia goleadora que o avançado quererá manter no próximo sábado, em pleno Estádio da Luz.

Em 2010/11, num Benfica-U.Leiria, João bisou num empate a três golos na última jornada do campeonato. O dianteiro tinha na altura 21 anos.

A viagem a esse estádio de boas memórias para o goleador, agora com 28 anos, acontece num dos melhores momentos da carreira de João Silva. Pelo menos, se pegarmos, por exemplo, em bisar, o ponta-de-lança não o tinha conseguido fazer mais do que uma vez na mesma temporada.

Na temporada transata, João marcou logo no jogo de estreia, à 5.ª jornada, diante do Sporting. Terminaria a época com sete golos em 34 jogos, assinando tentos de vital importância para a permanência dos fogaceiros.

Esta época ainda não vai a meio e João Silva já leva seis golos num total de 15 jogos…e em sete deles nem sequer completou mais de 10 minutos.

Estão os dados lançados na corrida por um lugar na frente de ataque. Se Edinho ofuscou João Silva com uma entrada em 2018/19 a todo o gás, agora as coisas já não são bem assim…Depois disto, Edinho ou João Silva, míster Manta?

Entretanto, o voo dos fogaceiros foi cancelado devido ao nevoeiro. A comitiva volta esta terça-feira ao continente e treina à tarde na Feira.