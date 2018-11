João Silva quer a final four sem receio do Sporting

A vitória sobre o Marítimo, para a Allianz Cup, teve João Silva como sério protagonista e o ponta-de-lança não conteve a sua ambição.

"Estas duas reviravoltas demonstram o caráter e espírito de sacrifício da nossa equipa. O treinador já assumiu o desejo de chegarmos à final four. Essa também é a ambição do plantel. Ainda falta muito tempo, mas queremos um Marcolino cheio de adeptos do Feirense para somarmos um bom resultado frente ao Sporting. Queremos fazer história!", disse o autor de um bis aos madeirenses, já perspetivando o duelo final da fase de grupos, contra os leões em Santa Maria da Feira.

Do ponto de vista individual, o avançado sabe que a luta por um lugar no ataque é feroz. "Depois dos sete golos na época passada, entrei muito motivado e confiante para esta temporada. A minha ideia era tentar melhorar esse registo. Já tinha marcado na Taça de Portugal, e sei que com trabalho não vou ficar por aqui. Existe concorrência saudável em todos os sectores do plantel e o ataque não foge à regra. Trabalho sempre para garantir a titularidade", vinca, dando valor à sua perseverança.



Goleador ficou perto do hat trick



Esteve nos três golos do Feirense na quarta-feira, por isso, João Silva até lamenta o bis não ter sido antes um hat trick: "Estou naturalmente muito feliz pelos dois golos que marquei ao Marítimo. Podiam ter sido três [risos]. Sou eu que faço o remate que dá o 1-1 [autogolo]. Este jogo reflete o trabalho que eu e a equipa temos vindo a desempenhar, procuro manter-me sempre bem fisicamente e confiante para quando for chamado, corresponder!" Foi o 5.º bis da carreira do dianteiro, o 2.º ao serviço dos fogaceiros.