João Tavares está de volta

Está confirmado o regresso de João Tavares ao Feirense. O médio esteve cedido ao Sp. Braga na segunda metade da época e volta agora a Santa Maria da Feira, tendo já realizado os exames médicos.Pelos arsenalistas, Tavares fez 12 jogos pela equipa B e marcou um golo logo na sua estreia no Estádio 1° de maio, diante do Farense. O centro-campista ainda sofreu uma lesão que não o deixou fazer mais jogos, tendo estado parado durante um mês.Aos 20 anos, João Tavares conta no seu percurso de formação com passagens por FC Porto e Benfica. Em 2015, chegou a Santa Maria da Feira proveniente dos encarnados para jogar nos juniores.Pode jogar a 8 ou a 10 e Filipe Martins vai querer vê-lo de perto até porque, quando o técnico assumiu os fogaceiros em fevereiro, Tavares já tinha seguido para Braga. Participou em 15 jogos pela equipa principal do Feirense, nove deles na Primeira Liga, mais sete pelos sub-23.João Tavares é mais uma opção para um meio-campo que perdeu Aly Ghazal, Ofori e Rafael Crivellaro. Depois do anúncio da renovação de Cris (anteontem) e da contratação de Christian (ontem), a SAD volta a selar mais um dossiê relativo ao setor intermédio.