João Tavares poderá estar de volta à base

João Tavares foi uma das novidades de última hora do Sp. Braga na janela de transferências de janeiro, mas a sua aventura na cidade dos arcebispos não deverá passar deste verão. O médio, que seguiu para a Pedreira por cedência do Feirense, deverá estar de volta a Santa Maria da Feira, isot porque os arsenalistas não deverão acionar a opção de compra que garantiram na altura da conclusão do negócio.





Um regresso que assenta que nem uma luva à formação fogaceira, que, para a próxima época, irá ficar sem Crivellaro e Ofori, duas baixas de peso na manobra do meio-campo ofensivo.