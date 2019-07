João Tavares surpresa a 10

O médio João Tavares tem sido uma das surpresas da pré-época do Feirense e deve mesmo ser o titular no meio-campo ofensivo, diante do V. Guimarães, na Allianz Cup, dentro de duas semanas.





Dada a saída de Tiago Silva para o Nothingham Forest e a situação pendente de Vítor (treina às ordens de Filipe Martins, mas ainda não chegou a acordo com a SAD para assinar contrato), Tavares está na frente para assumir a posição 10 no 4x2x3x1 do técnico fogaceiro diante dos vimaranenses.O criativo marcou em teste com o Lusitano Vildemoinhos e assistiu frente ao Arouca.