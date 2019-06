O Feirense assegurou a contratação do avançado brasileiro João Victor, anunciou este domingo o clube da 2ª Liga, no seu site oficial.O jogador, formado no Santos, chegou a Portugal na época passada depois de ter conquistado o Campeonato Alagoano com a camisola do Centro Sportivo Alagoano (CSA).O avançado de 24 anos estreou-se em Portugal ao serviço do Mirandela e terminou a última temporada no Académico de Viseu, somando 12 golos em 2018/19.Depois das contratações de Ricardo, N' Sor, Zé Ricardo e Ruca, João Victor é o quinto reforço da equipa comandada por Filipe Martins, formação que desceu esta temporada à 2ª Liga.