José Valencia despede-se do Feirense

José Valencia vai deixar o Feirense. A certeza deste destino foi selada pelo próprio num vídeo publicado na rede social instagram, onde o colombiano reuniu os seus melhores momentos de duas temporadas a servir as cores dos fogaceiros.No final do vídeo, Valencia deixou a mensagem de gratidão "Obrigado, Feirense". O dianteiro, de 27 anos, fez cinco golos em 36 jogos pela equipa principal dos azuis da Feira, aos quais se somam mais três pelo conjunto sub-23.Nos comentários da publicação, manifestaram-se alguns ex-jogadores do Feirense, como Luís Rocha, central hoje no Famalicão, e o avançado brasileiro Luís Henrique, agora ao serviço dos filandeses do Helsingfors IFK, que escreveu: "Joga muito, Papitooo". Recorde-se que o colombiano tem a alcunha no mundo do futebol de 'Papi'.Valencia tinha contrato por mais um ano, mas a sua saída não deixa, ainda assim, o Feirense com carências na frente de ataque se tivermos em conta que a equipa jogará provavelmente com um sistema que privilegia apenas um ponta-de-lança e os fogaceiros contam no plantel com os reforços N'Sor e João Victor, para além de Steven Petkov, que vai continuar na Feira.