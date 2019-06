José Valencia na porta de saída

Perante as contratações de João Victor e N'Sor, o Feirense conta agora com quatro avançados no plantel, mas esse cenário deverá ser aliviado com a possível saída de José Valencia do emblema fogaceiro.





O clube de Santa Maria da Feira deverá manter Petkov nos quadros, avançado que chegou no mercado de inferno, nome ao qual juntou recentemente a dupla de avançados do Ac. Viseu, pelo que a saída de Valencia é a situação mais provável na definição da frente de ataque para a próxima temporada.José Valencia, recorde-se, esteve ligado aos feirense nas duas últimas temporadas e em 36 partidas marcou cinco golos.