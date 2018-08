Layún felicita o amigo Briseño

Hermano @pollobv me da mucho gusto ver cómo está saliendo todo muy bien, y no hablo por el resultado, si no por el valor que has tenido en tus elecciones y mantenerte firme en ellas, creyendo siempre en ti! Te mando un abrazo grande y que siga todo increíble! — Miguel Layun (@Miguel_layun) 21 de agosto de 2018

O mexicano Antonio Briseño agarrou a titularidade no eixo da defesa do Feirense na reta final da última temporada e assim continua neste início de época 100% vitorioso para os fogaceiros.Do outro lado da fronteira está o compatriota Miguel Layún que, depois de deixar o FC Porto, representa agora o Villarreal, mas está atento aos passos dados por 'El Pollo' Briseño no futebol europeu, recorrendo à rede social Twitter para elogiar o defesa-central."Irmão Briseño, é um enorme gosto ver que te está a sair tudo muito bem, e não falo apenas pelos resultados, mas também pelo valor que tiveste nas tuas escolhas e a forma como te mantiveste firme nelas, acreditando sempre em ti! Mando-te um abraço grande e que continue tudo incrível", tweetou Miguel Layún no dia a seguir à vitória do Feirense em Guimarães (1-0).A resposta de Antonio Briseño foi rápida: "Irmão, obrigado pelas tuas palavras. Sigo o teu exemplo de dedicação e perseverança. Abraço grande e êxito como sempre."A amizade entre os dois ficou bem patenteada, a título de exemplo, a 3 de janeiro deste ano, quando, para a 16ª jornada da Liga NOS, Feirense e FC Porto se encontraram no Marcolino Castro. Antonio e Miguel ficaram largos minutos à conversa no relvado antes do início dos exercícios de aquecimento. No final, a vitória sorriu a Miguel (2-1).