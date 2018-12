Luís Machado: «Vamos dar resposta de raça e de ambição»

Depois das vitórias para a Allianz Cup e Taça de Portugal, o Feirense volta a defrontar o Marítimo, desta vez para a Liga NOS. Luís Machado foi o porta-voz da ambição do grupo: "Temos consciência das nossas responsabilidades. Voltamos a casa mais de um mês depois e sabemos que temos de vencer. Já demos provas esta temporada, nomeadamente contra o Marítimo, que temos muita qualidade. O grupo está focado em mostrar toda a nossa qualidade. Vamos dar uma resposta de raça, de vontade e de ambição. Queremos ter os nossos adeptos do nosso lado do primeiro ao último minuto. O apoio deles é importante para voltarmos às vitórias no campeonato. Com eles a apoiar-nos, vamos ter forças reforçadas para somar três importantes pontos."Apesar dos dois resultados positivos diante dos insulares na presente época, por Santa Maria da Feira ninguém espera facilidades para o embate de segunda-feira. "Sabemos que os jogadores do Marítimo vêm com enorme vontade de mostrar o que valem ao seu novo treinador, mas temos de ser mais intensos, mais agressivos e mais esclarecidos do que eles. Estamos avisados para os perigos que este adversário representa. Só um Feirense focado nas suas tarefas conseguirá um resultado positivo. Os jogadores estão conscientes da importância deste jogo. Jogamos em casa. Queremos ganhar. Queremos dar essa alegria aos nossos adeptos", finaliza Luís Machado.