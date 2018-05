Luís Rocha, central do Feirense, já assinou pelo Dínamo Minsk. O central de 31 anos deixa assim Santa Maria da Feira para rumar ao segundo classificado do campeonato bielorrusso, naquela que será a sua primeira experiência no estrangeiro.O capitão do Feirense, clube que representou nas duas últimas épocas, termina contrato com os fogaceiros no final de junho, portanto decidiu dar novo rumo à carreira, tendo acertado válido por duas temporadas com o principal clube da capital bielorrussa.

Autor: Bruno Freitas