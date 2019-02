Luta a quatro em ataque ao rubro

Em três jogos no comando do Feirense, Filipe Martins já viu quatro golos anulados à sua equipa, dois deles foram apontados por João Silva no último jogo, com o Moreirense, recuperando assim ímpeto em relação à concorrência na frente de ataque.Não obstante, os restantes candidatos têm todos fortes argumentos a seu favor. Petkov foi titular frente aos cónegos e ainda não se esqueceu como, há algumas semanas, se estreou a marcar em Portugal, com um vistoso pontapé de moinho contra o Sporting. Só esse gesto técnico bem sucedido já foi suficiente para correr o mundo e fazer furor na sua Bulgária natal.Edinho, recentemente recuperado de lesão em tempo recorde, está desejoso por voltar à competição e exibir a veia goleadora com que iniciou a temporada. Por outro lado, Valencia, que ficou fora da convocatória nos últimos dois jogos, está ‘louco’ por voltar às opções e, sabe Record, tem-se empenhado ao máximo nos treinos para agradar a Filipe Martins, ele que alinhar igualmente nas alas do ataque.Posto isto, e dado que o momento no que a resultados diz respeito não é nada animador, estas serão boas dúvidas para o técnico fogaceiro colocar nos seus pratos da balança.