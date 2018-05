Mal soou o apito final, o relvado do Marcolino de Castro foi invadido (pacificamente) pelos elementos do banco de suplentes e até por adeptos. Todos celebraram a permanência com grande euforia, os jogadores foram muito assediados e até tiveram os familiares bem perto. Mas o herói da tarde foi Nuno Manta.

O treinador guiou o Feirense à permanência, pelo segundo ano seguido. Começou por ser cumprimentado pelos adjuntos, quando terminou o jogo, mas foi logo a correr para o balneário e cumpriu uma promessa: telefonou à sua mulher e à filha. Voltou para o relvado, foi abraçado praticamente por toda a gente que lá estava, tirou fotos e até foi atirado ao ar! Estava visivelmente emocionado.

"Ele é muito importante. É o líder. Voltou a conseguir a permanência", resumiu o capitão Cris. "É um momento importante para o crescimento do clube", disse.

Autor: Rúben Tavares