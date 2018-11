Marco Soares integrado

A grande novidade da sessão de trabalho de segunda-feira foi a integração em pleno de Marco Soares. O médio cabo-verdiano tinha-se lesionado num jogo-treino diante do Famalicão no início de outubro e desde então não havia mais competido.Neste contexto, o médio, com falta de ritmo de jogo, não foi chamado por Rui Águas para a seleção de Cabo Verde e pode aproveitar esta paragem competitiva para afinar a forma para constituir-se como opção para a viagem à Madeira de dia 25, em duelo contra o Marítimo, para a Taça de Portugal.Marco Soares, de 34 anos, só conta com 17 minutos de competição esta temporada, tudo por culpa de problemas físicos que o têm acometido. Nove minutos contra o Rio Ave e oito contra o V. Guimarães, nas duas primeiras jornadas da Liga, é para já o corolário de tempo de jogo do centro-campista. Todos estes elementos só aumentam a vontade de Marco se mostrar como protagonista do meio-campo fogaceiro.