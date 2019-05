México chama por Briseño

A imprensa mexicana tem colocado Briseño na rota de um regresso ao México, com o Chivas e o América a serem os principais pretendentes do central que tem ainda mais um ano de contrato com o Feirense.Esta quinta-feira, Briseño recorreu às redes sociais e deixou uma mensagem enigmática, agradecendo ao Feirense e aos adeptos todo o carinho demonstrado."Mais uma época que termina. Não cumprimos o objetivo do grupo o que me deixa triste, destruído, mas agradecido pelo que me fez crescer. Aprendi coisas que nunca teria aprendido com o sucesso e isso é o que mais guardo desta época.Agora tenho de lutar com todas as minhas forças para que não se repita esta situação. Assumo, com toda a responsabilidade, tudo o que aconteceu, estando de consciência tranquila, porque sempre me entreguei de corpo e alma a esta grande instituição, que me abriu as portas em Portugal, para cumprir um dos meus sonhos", começou por escrever, prosseguindo com os agradecimentos."Os Fogaceiros receberam-me e abraçaram-me como um membro da sua família, apoiando-nos em todos os jogos e incentivando-nos, semana após semana. Obrigado Civitas, por todo o carinho que me deram, sentimento esse que para sempre me irá acompanhar. Obrigado a todos os meus colegas de equipa, obrigado ao CD Feirense", concluiu.