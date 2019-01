Miller ruma ao Cazaquistão

O defesa-central Roderick Miller já não é jogador do Feirense e rumou ao Cazaquistão, para jogar no Okzhetpes, emblema onde já foi anunciado como reforço. O internacional panamiano é a primeira saída de inverno do plantel dos fogaceiros, tendo apenas realizado quatro minutos de competição pela equipa principal, em jogo da Liga NOS, frente ao Marítimo. Pela formação sub-23, contabilizou ainda quatro jogos.De 26 anos, Miller tinha chegado a Santa Maria da Feira perto do fim da janela de mercado do verão, proveniente dos colombianos do Atlético Nacional.