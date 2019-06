Moisés Conceição sagra-se campeão pelo Feirense

Apesar de ter empatado em casa com o Águeda a duas bolas, a equipa de sub-18 do Feirense sagrou-se campeã distrital. Moisés Conceição, filho do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, alinha nos juniores fogaceiros e teve assim um fim de semana de alegria.





"Depois de uma época muito difícil para mim, não poderia ter acabado melhor! Campeões! Vamos!", escreveu no instagram o jovem extremo, de 18 anos.