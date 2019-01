Mystakidis por empréstimo

Giannis Mystakidis será o segundo reforço de inverno do Feirense, depois do ponta-de-lança búlgaro Stivan Petkov. O extremo grego vai chegar por empréstimo do PAOK após ter estado cedido ao PAS Giannina durante a primeira metade da temporada. Mystakidis joga preferencialmente no flanco direito do ataque e tinha também Atromitos e Panionios interessados na sua cedência.Natural de Salónica, o avançado passou pelo Friburgo na formação, jogou na equipa B dos alemães e, já na Grécia, representou o Pierikos em 2014/15, antes de se mudar para o PAOK, clube com o qual tem ligação contratual desde 2015. Na última temporada esteve cedido ao Panathinaikos.Aos 24 anos, Giannis Mystakidis quer demonstrar o seu futebol mais a ocidente do futebol europeu e esquecer a lesão no tendão de Aquiles de há cerca de um ano que o fez perder muita competição. A competitividade nas alas em Santa Maria da Feira aumenta agora com a chegada do grego, juntando-se a Luís Machado, Fábio Sturgeon, Edson Farias, Brian e Zé Pedro.