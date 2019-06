Núcleo duro fogaceiro seguro

O Feirense conseguiu já fazer um grande progresso no sentido de reestruturar o plantel para voltar a lutar pela subida, mas manteve, para já, também espinha dorsal do plantel das últimas temporadas.





Caio Secco, Edson, Flávio Ramos, Tiago Silva, Sturgeon e o capitão Cris - que deverá renovar -, são nomes que, tudo indica por esta altura, irá transitar da derradeira época. Peças importantes na manobra do emblema fogaceiro, estes seis nomes poderão permanecer ao serviço do clube de Santa Maria da Feira e dar continuidade às respetivas carreiras no Feirense.