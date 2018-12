Nuno Manta: «A nota artística está sempre associada à vitória»

Alcançados os quartos-de-final da Taça de Portugal na última quarta-feira, frente ao P. Ferreira, Nuno Manta quer já "distinguir" as competições e transportar o foco dos seus jogadores para o embate de sábado com o Portimonense."Antes de mais, temos de distinguir aquilo que é o nosso percurso na Taça do nosso percurso na Liga. Temos de nos focar no máximo, ser rigorosos e entrar com muita qualidade. A nota artística está sempre associada à vitória. Há uma ideia coletiva no grupo da importância dos resultados e de que temos de vencer os jogos que se avizinham", prescreveu assim a receita da vitória o treinador dos de Santa Maria da Feira, na antecâmara de mais uma jornada do campeonato.Ao cabo de 9 jogos oficiais em casa esta temporada, a equipa apenas perdeu uma vez e Manta queria que a estatística fosse ainda melhor. "Perdemos e não ficamos contentes com essa derrota. Queremos ser invencíveis em casa e, no nosso estádio, sermos uma equipa ainda mais forte. No Marcolino ninguém nos pode derrotar", afirmou, aludindo à derrota com o Tondela (4-2), a 4 de novembro.Com o regresso de alguns lesionados e a sua utilização na partida da Taça, como os casos de Philipe Sampaio ou Crivellaro, Nuno Manta está satisfeito por ter mais jogadores disponíveis. "O facto de termos jogado com jogadores menos utilizados ou que regressavam de lesão na Taça é muito bom sinal. Há sempre coisas a acontecer e temos 71, 72 horas de descanso e vamos ver se deixou marcas nos jogadores", lembrou o treinador.Analisando a equipa de António Folha como "forte globalmente" e com "jogadores fortes a nível defensivo", Nuno Manta também abordou o sorteio desta tarde dos 'quartos' e 'meias' da prova rainha. "Estou apenas preocupado com jogo de amanhã. A minha única preferência para o sorteio seria jogar em casa", declarou.Bruno Brigido tomou o lugar de Caio Secco na última jornada do campeonato, em Braga, e, no jogo da Taça, foi herói na hora dos penáltis, tendo defendido dois. O técnico felicita-o, mas conta com todos: "Conto com todos os jogadores do plantel. O Bruno esteve bem, assim como outros colegas de equipa. Há também que felicitá-lo pelo que fez na quarta-feira. Se vai ser titular amanhã? Vamos ver..."Feirense e Portimonense confrontam-se no Marcolino Castro este sábado a partir das 15h30. Os da casa são os antepenúltimos classificados, com 10 pontos, já os algarvios ocupam a 11° posição, com 17.