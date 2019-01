Nuno Manta: «Com mais pontos diria que era positivo»

Nuno Manta considerou que o empate frente ao Chaves foi positivo apesar da embição da equipa ser a conquista dos 3 pontos."Num jogo assim-assim, conseguimos um ponto positivo. Estamos numa fase em que era importante somar os três pontos e ambas as equipas queriam isso. O jogo nem sempre foi bem jogado, muitas vezes jogou-se com o coração, com ansiedade, e muito stress, para que não se cometessem erros e não houvessem situações de finalização", referiu."O Chaves, com a sua organização em ataque posicional foi-nos empurrando para trás na segunda parte, nós também quisemos defender o 'pontinho' e acabámos por ter algumas situações de transição ofensiva que podíamos ter definido melhor, mas não o fizemos. Tivemos os nossos ataques rápidos que podíamos ter feito mais remates à baliza do Chaves e não fizemos. Acabámos por conseguir aqui um ponto e se tivéssemos mais pontos diria que foi positivo, pois não é fácil jogar em Chaves, pois tem uma equipa forte e bons jogadores. No final, vamos fazer as contas", continuou.Nuno Manta deixou contudo um reparo. "Esperava que a nossa equipa não baixasse tanto a nossa linha defensiva, pois deu largura ao ataque do Chaves, que tirasse cruzamentos, e depois que metessem muita gente na área. Estava à espera que a equipa conseguisse definir melhor quando ganhássemos a bola na transição ofensiva, algo que fizemos na primeira parte com critério".