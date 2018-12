Nuno Manta: «Depois do terceiro golo o Feirense sentiu a diferença»

Nuno Manta, treinador do Feirense, considera que o terceiro golo do Sporting matou o jogo mas que, até aí, os fogaceiros tinham hipótese de sonhar com o apuramento na Allianz Cup"O Feirense fez tudo para conseguir estar na 'final four', mas também encontrou um adversário muito difícil. Estivemos sempre dentro do jogo depois de reduzirmos a desvantagem antes do intervalo. Na segunda parte, tivemos a oportunidade para empatar, mas depois do terceiro golo do Sporting, a equipa sentiu a diferença no marcador. Além disso, depois da expulsão, o Sporting foi mais dominador, teve mais posse e circulação de bola, o que dificultou a resposta do Feirense", analisou o técnico do Feirense.A fechar, uma antevisão a 2019: "Vou concentrar-me no trabalho com os jogadores, e vamos fazer tudo para melhorar todos os dias. Vai começar um novo ano e acredito no grupo de trabalho."