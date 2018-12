Nuno Manta: «É com este espírito que vamos conseguir fazer coisas boas»

Satisfeito pelo apuramento para os quartos-de-final da Taça de Portugal, Nuno Manta destacou o espírito apresentado pela sua equipa no embate com o P. Ferreira pese embora o passaporte para a próxima ronda apenas ter surgido no desempate por penáltis."Estava à espera de dificuldades, mas também de passar. Queríamos muito ganhar este jogo, frente a um adversário difícil, com um grande plantel e um excelente treinador. Trabalhámos e acreditámos até ao fim.Tivemos mais remates, mas, no nosso melhor período, sofremos. Acabámos por ter felicidade pela maneira como chegámos ao empate. O Paços esteve mais tranquilo, mas o Feirense trabalhou imenso para conseguir passar. É sempre inglório ser eliminado nos penáltis, e para quem ganha é motivo de festejo.É com este espírito que vamos conseguir fazer coisas boas. Vamos pensar já no próximo jogo. Acaba por ser um prémio para a equipa, pelo caráter que teve durante os 120 minutos. Temos de levar isso para o próximo jogo."