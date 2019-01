Nuno Manta: «É muito importante a confiança demonstrada pela administração»

O despedimento de Rui Vitória na passada quinta-feira faz agora Nuno Manta liderar uma 'classificação' particular. O treinador do Feirense é o técnico da Liga há mais tempo na mesma equipa. Este sábado, com o Santa Clara, será o jogo 70 como treinador principal dos fogaceiros."É muito importante a confiança demonstrada pela administração no meu trabalho. Trata-se de um projeto novo, recentemente construído e conseguimos a permanência em duas épocas consecutivas, o que foi algo inédito. Queremos esta temporada alcançar a terceira, mas sabemos todos que a cada época fica cada vez mais difícil", apontou o treinador, na sala de imprensa do Estádio Marcolino Castro.Amanhã, diante do Santa Clara, o grande desejo é o regresso aos triunfos, afiançou o técnico na conferência de imprensa de antevisão: "Precisamos de pontos e este é um jogo importante para os conquistarmos. O Santa Clara tem duas derrotas fora de casa e costuma marcar sempre nessa condição. Quero um Feirense rigoroso, com inteligência, sabendo que o jogo de Chaves não vai contar para nada amanhã."A saída de Fernando Andrade não é muito valorizada por Nuno Manta, já que defende que os açorianos têm "bom plantel e com várias soluções". Já o facto de o jogo ser no Marcolino deve ser uma alavanca emocional para os jogadores, é o primeiro jogo de 2019 em casa: "Os jogadores querem proporcionar alegrias aos adeptos do Feirense, bem como a todas as nossas famílias."Ontem, o avançado búlgaro Steven Petkov foi oficializado como reforço dos fogaceiros e Nuno Manta avaliza a contratação. "O Steven era um jogador que tínhamos identificado, com características diferentes, é jovem, é jogador de área e com capacidade de finalização", considerou.Edson Farias e João Silva, lesionados, são baixas assim como Tiago Silva, que cumprirá o segundo de três jogos de castigo. Já Babanco, Cris e Luís Machado, a contas com problemas físicos, são dúvidas para o embate com os açorianos.